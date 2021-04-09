Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alanda pas organizasyonları sonrasında çift kale maçla idmanı tamamladı.
Futbolcular, yarınki antrenmanın ardından kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor, 11 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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