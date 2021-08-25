Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Parken Stadı 'nda karşılaşacak. Müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Özel uçakla Danimarka'ya hareket eden Sivasspor kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bazı vatandaşlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , Danimarka 'ya gitti.

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