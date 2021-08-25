Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti - Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Sivasspor kafilesini taşıyan otobüsün gelişi Futbolcu ve teknik heyetin havalimanına girişi Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Danimarka'ya gitti.

Sivasspor kafilesini taşıyan otobüsün gelişi Futbolcu ve teknik heyetin havalimanına girişi Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamaları SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Danimarka'ya gitti. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Havalimanında bazı vatandaşlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı yenerek tur atlamak istediklerini belirtti.

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