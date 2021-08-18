Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı. Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.

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