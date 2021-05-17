Sivasspor, "kötü" başladığı ligi "iyi" bitirdi - Son Dakika

Sivasspor, "kötü" başladığı ligi "iyi" bitirdi

17.05.2021 09:41
Sivasspor,

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıdaki yenilmezlik serisiyle ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıdaki yenilmezlik serisiyle ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'deki yoğun maç trafiğinin yanı sıra teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra çok sayıda futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk yarısına kötü başladı.

Ligin ilk yarısında çıktığı 20 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 14. sırada yer buldu.

Kırmızı-beyazılar, bu periyotta rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 25 gole engel olamadı.

Sivasspor ikinci yarı sadece Alanyaspor'a yenildi

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 19 karşılaşmada ise bileği bükülmedi.

Ligin ilk yarısına oranla daha atak futbol oynayan kırmızı-beyazlılar, 20 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

Ligin ikinci yarısında 33 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde 18 gol gördü. Sivas temsilcisi lig sonunda, 65 puanla puan cetvelinde 5. sırada yer aldı.

Sivasspor puanlarını deplasmanda topladı

Özellikle dış sahadaki maçlarda başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, deplasmanda çıktığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 35 puanı hanesine yazdırdı.

Sivas temsilcisi, evinde çıktığı 20 maçtan ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılarak 30 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor, ligde maç başı 1,62 puan ortalamasıyla oynadı.

En golcüsü ve istikrar abidesi Max Gradel

Demir Grup Sivasspor'un 33 yaşındaki Fildişi Sahilli gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel, attığı ve attırdığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Kırmızı-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı ve 40 haftalık periyotta 11 golle takıma önemli katkı sağlayan Max Gradel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Helenex Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin de 10 golle katkı sunduğu Sivas temsilcisinde, Hakan Arslan 7, Kayode 6, Tyler Boyd 5, Faycal Fajr 4, Erdoğan Yeşilyurt 3, Jorge Felix 2, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Ziya Erdal da birer gol kaydetti. 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Takımın vazgeçilmezleri

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Max Gradel 39 maçta 3 bin 400 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

Ligde 36 maçta 3 bin 105 dakika oyunda kalan orta saha oyuncusu Faycal Fajr ve 36 maçta 3 bin 64 dakika forma giyen orta saha futbolcusu Hakan Arslan, takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2 bin 981 ve defans oyuncusu Robin Yalçın 2 bin 608 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncuları oldu.

Sivasspor'un en hırçını Hakan Arslan

Kırmızı-beyazlı takımda iki kez kırmızı ve dört kez sarı kart gören orta saha oyuncusu Hakan Arslan, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.

Bu oyuncuyu bir kırmızı, 7 sarı kartla Erdoğan Yeşilyurt ve 1 kırmızı 2 sarı kartla Max Gradel takip etti.

Sivasspor'da Robin Yalçın 8, Uğur Çiftçi, Mustapha Yatabare, Faycal Fajr 6'şar kez, Isaac Cofie 5, Ali Şaşal Vural 4, Kayode 3, Max Gradel, Mamadou Samassa, Caludemir, Samba Camara, Zeya Erdal, Caner Osmanpaşa 2'şer kez, Aroune Kone ve Muammer Yıldırım 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto Süper Lig, Hakan Arslan, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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