Sivasspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Sivasspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Yaygın haber ağı, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kulübümüzle ilgili tüm haberleri Türkiye'ye ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlarız."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:38 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti