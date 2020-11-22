Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz: "Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalı"
22.11.2020 15:37
Fatih Karagümrük maçının hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren DG Sivasspor Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, "Hüseyin Göçek'in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım" dedi.
Fatih Karagümrük maçının hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren DG Sivasspor Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, "Hüseyin Göçek'in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım" dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da kulüp başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Oflaz, sosyal medya hesabından maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirerek, "Hüseyin Göçek'in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım" paylaşımında bulundu.
Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Mehmet Oflaz'a destek yorumları yaptı. - SİVAS
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