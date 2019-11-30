Son Dakika Haberleri: Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "13'üncü haftayı da lider bitirdik"
Son Dakika Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: '13'üncü haftayı da lider bitirdik' - Son Dakika Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "13'üncü haftayı da lider bitirdik"

6 saat önce

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanmaları gereken maçta Kasımpaşa'yı ilk yarıda buldukları gollerle mağlup ettiklerini söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanmaları gereken maçta Kasımpaşa'yı ilk yarıda buldukları gollerle mağlup ettiklerini söyledi.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Sivasspor'un, karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumaya çalıştığını belirten Otyakmaz, "Ondan dolayı top rakipteymiş gibi gözüktü. Farkı açabilecek fırsatları da bulduk aslında ama son tercihlerimizde belki takımımızın öz güveninden kaynaklı mıdır, bir de son günlerde yapılan yayınlardan dolayı herkes gol atmak istiyor." diye konuştu.

"Çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik"

Farkı açmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Çok stresli bir durum olmadı ama ikinci yarı baskı altındaymış gibi gözüktük. Ona rağmen çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13'üncü haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum. Kayseri maçında da taraftarımız çok iyiydi. Bugün de coşkuluydular. Zaferimize katkıda bulundular."

Sivassporlu futbolcularla ilgili çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Otyakmaz, "Ulusal medyada görüyorum, futbolcuları alıyorlar, veriyorlar. Bu yanlış bir şey, bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sahaya yansıyor, oyuncuların performansına yansıyor. Doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "13'üncü haftayı da lider bitirdik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]