Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Otyakmaz, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engeli hastayla iletişim" ve spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarına oy veren Otyakmaz, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Otyakmaz, "2020 yılı felaketler ve afetlerle anılan en kötü yıllardan biri. 2020'ye damga vuran en büyük olay Kovid-19 virüsü ve onun karşılığında doktorlarımızın göstermiş olduğu mücadele." dedi.