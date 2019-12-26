Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem ve VAR değerlendirmesi Açıklaması

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hakemleri baskı altına alacak açıklamalar ve görüşmeler yapmayacaklarını belirtti.

Otyakmaz, yaptığı yazılı açıklamada, hakem hataları, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması talebi ve geçen sezon Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yayımlanan bildiri hakkında görüşlerini paylaştı.

Açıklamasında hakem hatalarına vurgu yapan Otyakmaz, "Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak, her şeyin farkındayız. Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat, vicdanlarıyla baş başa bırakın. İşte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Riva'da yapılan toplantıda, VAR kayıtlarının açıklanmasını gündeme getirdiğini ancak destek bulamadığını vurgulayan Otyakmaz, "Hem bu yılın hem de geçen yılın VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım. Böylece İttifak Holding Konyaspor maçı gibi Çaykur Rizespor maçı da açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Ezilen hep Anadolu kulüpleri olur"

Kulüpler Birliği Vakfının geçen sezon yayımladığı bildirinin kendi resmi internet sitelerinde haber amaçlı yer aldığını dile getiren Başkan Otyakmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28 Kasım 2018 tarihinde dönemin Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yazılan, sadece ana hatlarından bahsedilerek bilgisi verilen, şahsen üslubunu tasvip etmediğim, buna rağmen haber amaçlı resmi internet sitemizde yayınladığımız bildirinin yine gündemde olduğunu görüyoruz. O bildirideki, 'Özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu defa benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur.' cümlesi TFF'ye yönelik bir eleştiriyken, olayın kişiselleştirilerek temcit pilavı gibi sürekli önümüze sürülmesi büyük bir haksızlıktır. Ancak görüyoruz ki değişen bir şey yok. Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi, dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı... Fakat bir şey değişmez. Ezilen hep Anadolu kulüpleri olur."

Otyakmaz, "Bugün yapılan, dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz. Bizim o dönem resmi sitemizde haber niteliğinde yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki firavun varsa Musa var, lanet varsa Felak-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur. Günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi." cümleleriyle açıklamasını tamamladı.