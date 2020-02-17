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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi. Otyakmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla birlikte hakem hatalarının kaldığı yerden tekrar devam ettiğini savundu. (1)
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