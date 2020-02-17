Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1) - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1) - Son Dakika Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de yaşandığını öne sürdüğü bazı hataların kendisini futboldan soğuttuğunu söyledi. Otyakmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla birlikte hakem hatalarının kaldığı yerden tekrar devam ettiğini savundu. (1)

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi (1)

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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