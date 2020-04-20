Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "sıkıştırılmış fikstürle" liglerin tamamlanacağını düşünüyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'sıkıştırılmış fikstürle' liglerin tamamlanacağını düşünüyor... - Son Dakika Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "sıkıştırılmış fikstürle" liglerin tamamlanacağını düşünüyor...

6 saat önce

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle Süper Lig'in tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz,

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle Süper Lig'in tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini belirtti.

Bu süreçte virüsten en iyi korunma şeklinin evde kalmak olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Toplumu korumak, kendini korumakla başlar. İlk önce kendimizi korumamız gerekiyor. Özelikle İstanbul'da yaşayanlar için bulaş tehlikesinin yüksek olduğunu görüyoruz. İlk önce kendimizi muhafaza etmemiz ve bu yayılımı engellememiz gerekir. Ondan sonra her şey zaten zaman içerisinde oturacak. Bütün milletimize, Sivaslılara ve taraftarlarımıza evde kalmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Otyakmaz, Kovid-19 nedeniyle liglere verilen arada futbolu çok özlediğini, eski atmosferleri tekrar yaşamanın hayalini kurduğunu aktardı.

Süper Lig'in ertelendiğini ve ne zaman başlayacağıyla ilgili netlik olmadığını belirten Otyakmaz, "Haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle ligin tamamlanacağını düşünüyorum." dedi.

"Maçlar bir şekilde oynanıp tamamlanmalı"

Otyakmaz, play-off oynanması yönündeki fikirleri doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Play-off olmaz, play-off oynayacak kadar hafta varsa zaten sıkıştırılmış fikstürle lig oynanabilir. Play-off'a kaç takım katılacak, kaç maç oynanacak, tek maçlı mı çift maçlı mı olacak? Bu bana olmazmış gibi geliyor. UEFA, FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması yönünde görüş bildiriyor. Liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması gerekir."

Avrupa'da bazı liglerde mevcut puan durumuyla liglerin tescil edildiğini ancak Süper Lig'de bunun imkansız olduğunu savunan Otyakmaz, "Bu şekilde ligin tescil edilmesi hem hakkaniyetsizliğe hem de önümüzdeki yıllara sirayet edecek kaos ortamına sebebiyet verir. Bu yurt dışında oluyor. Onlarda açık ara farklarla önde gidenler var. Bizim için en iyisi ligimizin uygun bir takvimde oynanıp sonuçlanması." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin ekonomilerine koronavirüs etkisi

Otyakmaz, koronavirüs nedeniyle mali açıdan sıkıntılı bir süreç yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu da önümüzdeki yıla bir şekilde yansıyacak. Koronavirüsün, sponsorluklara, yayınlara, bazı sözleşmelere etkileri olacak. Takımların gelirleri azalacak, futbolcuların sözleşmelerinde problem olacak. Bu sıkıntının önümüzdeki yıla da sirayet edeceğini düşünüyorum."

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplere koronavirüsün daha da büyük sıkıntılar yaşatacağının altını çizen Otyakmaz, Sivasspor olarak oyunculara geçmişe dönük borçları olmadığını bildirdi.

Mecnun Otyakmaz, gelecek süreçte futbolcularla toplantı yapacaklarını dile getirerek, "Elimizdeki duruma, borcumuza bakacağız. Futbolcu arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Herkes için en uygunu ne ise ona karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz, Koronavirüs, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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