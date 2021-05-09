Sivasspor Kulübü'nden 54'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip

Sivas'ta, Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik kulüplerinin birleşmesiyle 1967 yılında kurulan Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 54. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşın klipte, çeşitli sezonlarda çekilen futbolcu, teknik adam ve yönetici fotoğraflarına yer verildi.

"Demir Grup Sivasspor'umuz 54 yaşında" başlığıyla paylaşılan klipte, "54 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yöneticilere, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde takımımızın yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.