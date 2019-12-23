Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı.


Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenaze namazı Fahri Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Sivasspor Kulübü yöneticileri, Sivasspor futbolcuları, alt takımlarda eğitim alan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bingöl'ün cenaze namazına katılan küçük sporcular duygu dolu anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Bingöl'ün cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bingöl, futbolculuk kariyerinin ardından çok sevdiği Sivasspor'da uzun yıllar altyapı antrenörlüğü görevini yürütmüş ve kulüpte çeşitli görevlerde bulunmuştu. - SİVAS

Sivasspor, Bingöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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