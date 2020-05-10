Sivasspor Kulüp Başkanı Otyakmaz takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Kulüp Başkanı Otyakmaz takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor

Sivasspor Kulüp Başkanı Otyakmaz takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, önlerinde 8 karşılaşma bulunduğunu, bunların hepsini alabilecek güçte olduklarını belirterek "Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kalan 8 karşılaşmayı kazanmamız bizi şampiyon yapar.

Sivasspor Kulüp Başkanı Otyakmaz takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, önlerinde 8 karşılaşma bulunduğunu, bunların hepsini alabilecek güçte olduklarını belirterek "Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kalan 8 karşılaşmayı kazanmamız bizi şampiyon yapar." dedi.

Mecnun Otyakmaz, Kulübün sosyal medya platformundan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen ligin 12 Haziran'da başlatılacak olması ve Sivasspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk başlarda salgını çok ciddiye almadığını anlatan Otyakmaz, "Virüsün bunun bu kadar etkisi olabileceğini, futbolun oynanmasını engellemeyeceğini düşünüyordum. Ama maalesef çok etkili oldu. 2 ay gibi bir zaman ara vermek zorunda kaldık. Şimdilik verilen takvime göre 12 Haziran'da ligimiz başlayacak. Bu ara bizim, takım, oyuncularımız ve taraftar için çok zor bir süreç oldu. İnşallah her şey 12 Haziran'la birlikte normale döner." dedi.

Hayatın bir şekilde normale dönmesi gerektiğini belirten Otyakmaz, "Bu psikolojiden artık uzaklaşmamız gerekiyor. Ama bunu tabii en sağlıklı şekilde yapmamız gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı, sporcunun sağlığı. Sadece futbolcular arasında değil statlarda bir kalabalık da söz konusu olacak. Tehlikenin en aza indirildiği şartlarda olmasını biz de arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Liglerin başlamasının ardından alınacak tedbirlerin önemli olduğunu dile getiren Otyakmaz, şu görüşleri aktardı:

"Kafama yatmayan bir tek bir şey var. Süper Lig dikkatlerin üzerinde olduğu ve olağanüstü önlemlerin alınabileceği katma değeri, ekonomisi olan milyonlarca insanı ilgilendiren bir lig, dolayısıyla burada önlem almak biraz daha kolay olabilir. Ama 2. lig, 3. lig ve BAL ligindeki amatör karşılaşmalarda büyük bir sıkıntı yaratabileceğini öngörüyorum. Belki federasyonumuz ilerleyen dönemlerde bununla ilgili bir karar alabilir. Gerçekten zorluklar söz konusu olabilir. Bazı saha şartları ulaşım şartları takımlarımızı zorlayabilir. Süper Lig ve birinci ligde takımlar daha profesyonel, şartlar daha uygun olduğu için biz bunun altından kalkabiliriz. Ama diğer liglerde sorun olabileceğini düşünüyorum."

Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasını da eleştiren Otyakmaz, "Yayıncı kuruluş kısmen haklı olabilir ama kısmen de haksız bir şekilde ödemeleri durdurdu. Oynandığı zaman ödemelerin devam edeceğini de söylediler. O yüzden ligin devam etmesinin en azından hakkaniyet açısından şampiyonun, düşenin, kalkanın belirlenmesi açısında da ligin devam etmesi kanaatindeyiz. Yayıncı kuruluş da bu kanaatte, yayınladığı takdirde ödemelerin yapılacağı söylendi. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un yakaladığı başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Otyakmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayal gibi bir 17 hafta geçirdik. Sezona zorlu periyotta olmamıza rağmen çok az kayıpla başladık. Son 9 maçlık periyotta da 9'da 8 ile ilk yarıyı lider kapattık. Yine ikinci yarı o zor maçlardaki periyotta sadece iki puan geride tamamladık. Önümüzde 8 karşılaşma var. Bunların hepsini alabilecek güçteyiz. Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kalan 8 karşılaşmayı kazanmamız bizi şampiyon yapar. Fikstür avantajına inanıyorum ama tabii şimdi ikinci yarı düşmemeye oynayan kulüplerle can havlinde oynanacak olan karşılaşmalar olacak. Ancak söylediğim şartları yerine getirirsek başarılı oluruz. Aksi takdirde birkaç tanesini yener birkaç tanesinde mağlup olursak belki Avrupa şansımızı bile zora sokabiliriz. İnanacağız, güveneceğiz, kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un onurunu ve başarısını da düşüneceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve birlik ve beraberliğimizi arkadaşlığımızı devam ettirirsek, şampiyon olabiliriz."

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Anneler Günü" nedeniyle de kutlama mesajı yayımladı.


Otyakmaz, mesajında, üzerilerinde ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:56 Kaynak: AA

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