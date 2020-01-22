Sivasspor kupa maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor kupa maçına hazır

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano, Ziya Erdal ve Barış Yardımcı, antrenmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün kara yolu ile Malatya'ya hareket edecek.

Sivasspor kupa maçına hazır

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:45 Kaynak: AA
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