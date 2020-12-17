Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı beyazlılar, tek farkla kazandı.
Sivasspor'un ve maçın tek golü 90+2. dakikada Kayode'den geldi.
Sivasspor'da koronavirüs hastalığını atlatan Rıza Çalımbay, bu maçla birlikte görevine döndü. Sivas ekibi aynı zamanda uzun zaman sonra yedek kulübesini doldurma şansı yakaladı.
Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivas ekibi, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ise turnuvaya veda etti.
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