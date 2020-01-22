Sivasspor, kupadaki Yeni Malatyaspor maçına hazır

SÜPER Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Hugo Vieira, Fernando Andrade ile hafif sakatlığı bulunan Marcelo Goiano ve Ziya Erdal çalışmaya katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler