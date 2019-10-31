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Sivasspor kupaya bir adım daha yaklaştı

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turu'nda Süper Lig ekibi DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Başkent Akademi'yi 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor kupaya bir adım daha yaklaştı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turu'nda Süper Lig ekibi DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Başkent Akademi'yi 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Ostim

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barçın xx

Başkent Akademi FK: Süleyman x, Ahmet Karaman x (Tolgahan Erbay dk. 77 ?), Abdullah x, Hasan x, Muhammet Burak x, Yusuf x, Kerem x (Yavuz Koç dk. 64 ?), Beytullah x, Bünyamin x, Hazarhan x (Yahya Kemal dk. 57 ?)

Yedekler: Taha, Yahya, Ahmet Sun, Yavuz, Suat, Ömer, Tolgahan

Teknik Direktör: Dursun Karamustafa

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Kone xx, Cofie xx (Hakan Arslan dk. 59 xx), Papp xx, Erdoğan xx, Traore xx (Hugo Vieira dk. 59 x), Fatih xx, Armin xx (Mert Hakan dk. 71 xx), Emre xx, Ziya xx, Caner xx

Yedekler: Samassa, Muhammet Can, Uğur, Appindangoye, Mert Hakan, Yatabare, Oliveria, Hakan Arslan, Volkan, Teixeira

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Traore (dk. 6), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 14), Caner (dk. 35), Hakan (dk. 67), Mert Hakan (dk.78), Hugo Vieira (dk. 84) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Hazarhan, Hasan, Yusuf Atasoy, Abdullah (Başkent Akademi), Fatih (Sivasspor)

(Cem Geçim/İHA)

Türkiye Kupası, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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