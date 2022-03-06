Sivasspor, ligde 10. kez yenildi - Son Dakika
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Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

06.03.2022 21:18
Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

- Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'de 28. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. mağlubiyetini elde etti.

- Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'de 28. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 28. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. hafta Karagümrük'e 1-0 ve 27. hafta da Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 28 mücadelede 35 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

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Kaynak: İHA

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