Sivasspor, ligde 130 gün sonra kazandı - Son Dakika

Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun son haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 130 günlük galibiyet özlemini Yeni Malatyaspor müsabakasıyla sonlandırdı.

Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, Süper Lig'deki 130 günlük galibiyet özlemini, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta sonlandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, en son geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs 2021 tarihinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Dimitris Goutas'ın golüyle Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 130 gün sonra kazandı.

YİĞİDOLAR'IN BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR ŞÖYLE:

Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1

Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Göztepe: 2

Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 1

(Oğuzhan Sarzep-İHA)