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Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika

Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret

13.09.2021 15:35
Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon oynadığı 4 lig maçını da kazanamadı.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, söz konusu 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan ve 2 puan toplayan Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika
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