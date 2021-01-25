Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı - Son Dakika

Kasımpaşa ile Süper Lig'de 20. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 20. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a 2-0, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, ligin 8. haftasında Galatasaraya'a 2-1, 10. haftada Göztepe'ye 1-0 ve 15. haftada Beşiktaş'a 3-0 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 20 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

(İHA)