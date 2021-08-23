Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

Trabzonspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 2. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Koynaspor'a 1-0 yenilmişti.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. - SİVAS
Kaynak: İHA
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