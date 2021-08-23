Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

Trabzonspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini elde etti.

Trabzonspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 2. mağlubiyetini elde etti. Sivasspor, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 2. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Koynaspor'a 1-0 yenilmişti. Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. - SİVAS

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