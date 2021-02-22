Sivasspor, ligde 7. galibiyetini aldı

Kayserispor maçı ile Süper Lig'de 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 24. maçını oynadı. Sahadan 2-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada Gaziantep FK'yı 2-1 ve 24. haftada MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 24 mücadelede 28 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

(İHA)