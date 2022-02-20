Üye Girişi
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı - Son Dakika

Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

20.02.2022 18:21
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. mağlubiyetini elde etti.

Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 26. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1 ve 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 26 mücadelede 33 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

YORUMLAR
500
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Fatih Karagümrük Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Fatih Karagümrük Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 18:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement