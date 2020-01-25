Sivasspor ligde ve kupada sonuna kadar gitmek istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki depremin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin böylesi doğal afetlerde bir bütün olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa, elimizden gelen bir şeyler olsa yapmaya çalışsak. İnşallah fazla bir kaybımız olmaz. Hakikaten çok üzüldük, şu anda antrenmandan önce bile oyuncularımla birlikte ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye konuştuk. İnşallah az bir şeyle atlatırız. Ama gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

Çalımbay, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

"Lig ve kupa zor geçecek"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor ile eşleşmelerini değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kuraya baktığımız zaman seribaşı değildik. Hepsi kuvvetli takımlar, iyi takımlar. Zaten iyi takımlar olmasalar oraya kadar gelemezler, onun için zor olacak. Bizim için zaten zor olan şeylerde bayağı bir sıkışma var. Hem lig oynuyorsunuz hem kupa oynuyorsunuz. Şimdi öyle bir duruma düştü ki Medipol Başakşehir ile ligde oynayacağız, ardından kupa oynayacağız, ardından Trabzonspor ile oynayacağız. Biraz zor geçecek, o yüzden kadro da çok önemli. Şimdi bu maça da sakat ve cezalılarımızdan dolayı eksik kadroyla çıkmak zorundayız. Sıkışık olduğu için bizim açımızdan zor geçebilir. Gerçi bütün takımlar için aynı şey. Yapacak bir şey yok, ikisini de götürmeye çalışıyoruz. Bundan sonra tur atlarsak ondan sonra ilk dörde kalıyorsun ve sonra final oynuyorsun. İkisini de değerlendirmeye çalışacağız. Yeni transferlerimiz de bugün yarın gelecekler, onlar da katıldığı zaman daha alternatifli bir kadromuz olacak."

Ligin ikinci yarısında kolay maç olmadığını aktaran Çalımbay, Çaykur Rizespor maçının da zor geçeceğini vurguladı.

Çalımbay, her zamanki gibi futbol oynamaya çalışacaklarını ve ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, idmana katılmadı.