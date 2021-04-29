Sivasspor ligdeki 13. galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 kazanarak puanını 55'e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 36. maçında 13. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 36. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 13. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe'yi 5-3'lük skorla geçmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor'u 3-1 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada ise Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmişti. Sivasspor, Malatya karşısında 1-0 kazanarak bu sezon 13. galibiyetine imza attı ve puanını 55'e yükseltti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)