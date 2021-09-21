Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 6. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 6. maçına çıktı. Sahadan 1-0 üstünlükle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 ve 5. haftada da sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)