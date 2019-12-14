Sivasspor'lu Uğur Çiftçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'lu Uğur Çiftçi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sivasspor'lu Uğur Çiftçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir Grup Sivas spor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Uğur Çiftçi, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Çiftçi, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, "Ama en çok dikkatimi çeken zorlukta okula gitmeye çalışan iki çocuk oldu. A Milli Futbol Takımı'mızın verdiği asker selamı beni gururlandırdı." diye konuştu.

Sivasspor'lu Uğur Çiftçi AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:21 Kaynak: AA
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