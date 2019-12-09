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Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12
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