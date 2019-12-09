Son Dakika Haberleri: Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik
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Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.


Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.


Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 
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