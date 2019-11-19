Son Dakika Haberleri: Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor
Son Dakika Spor Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika Spor

Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin 12. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor,İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan duyuruda bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12.

Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin 12. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor,


İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan duyuruda bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:


İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Demir Grup Sivasspor ile B.B. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) saat 11.00'de satışa sunulacaktır.


Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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