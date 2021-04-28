Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde durdu.

Sivasspor, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Alper Ulusoy görev yapacak.