Sivasspor, Malatya'ya gitti

DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya gitti.

Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Malatya'ya gitti.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. - SİVAS