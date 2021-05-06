Sivasspor'da Başakşehir mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 40. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çabukluk çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Medipol Başakşehir cumartesi günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)