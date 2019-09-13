Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

31 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivassspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Lütfullah Bilgin, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak yanıtı
Bursaspor-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! The Sun'da haber oldu Fikret Orman: Abdullah Avcı'ya güveniyorum Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]