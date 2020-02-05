Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta - Son Dakika

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta

12 dakika önce

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor- Medipol Başakşehir müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor- Medipol Başakşehir müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27,5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL

Misafir tribünü 17,5 TL

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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