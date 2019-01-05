Sivasspor, Medjani'nin Sözleşmesini Feshetti

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamada Carl Medjani'nin sözleşmesinin feshedildi.

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamada Carl Medjani'nin sözleşmesinin feshedildi.



Kulüpten yapılan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasındaki 25 Ağustos 2017 başlangıç ve 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Carl Medjani'ye bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" şeklinde oldu. - SİVAS

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