Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Top kapma, pas ve presin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

İdmana, sakatlıkları bulunan kaleciler Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural katılmadı, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic ise takımdan ayrı koştu.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı
Alexander Sörloth ekmekleri Trabzon'da kapış kapış gidiyor Orkun Kökçü, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor! Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]