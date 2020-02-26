Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS - Son Dakika Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Top kapma, pas ve presin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

İdmana, sakatlıkları bulunan kaleciler Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural katılmadı, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic ise takımdan ayrı koştu.

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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