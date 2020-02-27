Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.


Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi..


İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic takımdan ayrı koştu.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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