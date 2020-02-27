Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi..

İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic takımdan ayrı koştu.

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı 12 Mart'ta Gemlik'te yapılacak
Emeklilerin promosyonları Mart'ta yenileniyor! Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Kafanızı öne eğmeyin

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]