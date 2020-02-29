Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik programla sona erdi.

Müsabakadan 2 gün önce başkente gelen kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız
Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı Antalyaspor, Fenerbahçe maçının tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]