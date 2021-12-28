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Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek - Son Dakika

Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek

28.12.2021 16:44
Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak DG Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak DG Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 30 Aralık Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak olan Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor - Ankaragücü karşılaşmasında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Bahattin Şimşek, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek - Son Dakika
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