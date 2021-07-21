- Sivasspor Moldova'da

Petrocub ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak. Karşılaşma Trtspor'dan naklen yayınlanacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavı için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla 1 saatlik uçuşun ardından Kişinev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

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