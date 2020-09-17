Sivasspor ölen taraftarları unutmadı

DG Sivasspor Kulübü, 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 53 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU? 17 Eylül 1967'da Kayseri'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçına Sivas'tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 20. dakikasında Küçük Oktay'ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıkmıştı. Kavgada korunmak isteyen Sivasspor taraftarları tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)