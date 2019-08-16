Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı
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Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Sivasspor, Paul Papp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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