Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı
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Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:11 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor
, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp
ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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