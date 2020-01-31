Sivasspor, Petar Skuletic'i kadrosuna kattı

SÜPER Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier'den Sırp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor maçında Kone'nin sakatlanmasının ardından forvet bölgesi için harekete geçen Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen 1.93 boyundaki Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Skuletic, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın hazır bulunduğu törende kendisini sezon sonuna kadar Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.