Sivasspor Petrocub maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, Moldova'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk sınavı için bugün Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Petrocub ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)