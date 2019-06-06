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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşma sağladı.
Açıklamada, "Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımızı belirterek, sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Rıza Çalımbay, yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.
Rıza Çalımbay, 2010-2013 yıllarında da Sivasspor'da görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'un başında ligde 98, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'inden beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Sivasspor, kalesinde 168 gol gördü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Spor
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